Правила техосмотра подержанных автомобилей ужесточат в России

Правила проверок подержанных автомобилей, которые ввозятся из заграницы, ужесточаются в России с 1 июля.

Как сообщило агентство «Прайм», часть процедур по проверке, которая была удаленной и заключалась в предоставлении фотографий, теперь же будут проверяться в испытательных лабораториях.

Каждая пятая подержанная машина, ежегодно ввозимая в Россию из Китая и Японии, либо побывала в серьезном ДТП, либо была утоплена, пояснил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

В 2015 году, по его словам, на долю некачественных авто с пробегом приходилось почти 30% машин. Сейчас ситуация еще хуже, отметил Мигаль, и в дальнейшем будет только усугубляться из-за роста цен на вторичном рынке.

В июне российских автовладельцев освободили от обязанности предоставлять страховщикам диагностическую карту. Заключить договор ОСАГО можно без документа о прохождении технического осмотра. Участники рынка уверены, что водителям будет только удобнее.