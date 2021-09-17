Правила проезда по платным трассам в России изменятся

Водители смогут вернуть деньги за проезд по платным дорогам, если услуга была оказана не в полном объеме. Минтранс разработал новые правила для проезда по платным трассам.

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пояснительную записку Минтранса.

«При обнаружении „недостатка платной услуги“ либо при оказании ее „не в полном объеме“ автомобилист сможет потребовать „безвозмездного оказания услуги“, либо „соразмерного уменьшения стоимости услуг“, либо „возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг“», — сказано в пояснительной записке к новым правилам.

Вернуть деньги или не платить сможет водитель, если он не смог двигаться с максимально разрешенной скоростью из-за того, что проезжая часть не очищена от снега или участок дороги пришел в ненадлежащее состояние, сообщил руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal Вадим Резниченко.

Некачественной услугой можно также считать несвоевременное устранение причин пробки оператором дороги, добавил основатель и управляющий партнер юридической группы «Шипович и партнеры» Денис Шипович.