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    17 сентября 2021, 06:04

    Правила проезда по платным трассам в России изменятся

    Екатерина Шамина

    Водители смогут вернуть деньги за проезд по платным дорогам, если услуга была оказана не в полном объеме. Минтранс разработал новые правила для проезда по платным трассам.

    Правила проезда по платным трассам в России изменятся

    Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пояснительную записку Минтранса.

    «При обнаружении „недостатка платной услуги“ либо при оказании ее „не в полном объеме“ автомобилист сможет потребовать „безвозмездного оказания услуги“, либо „соразмерного уменьшения стоимости услуг“, либо „возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг“», — сказано в пояснительной записке к новым правилам.

    Вернуть деньги или не платить сможет водитель, если он не смог двигаться с максимально разрешенной скоростью из-за того, что проезжая часть не очищена от снега или участок дороги пришел в ненадлежащее состояние, сообщил руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal Вадим Резниченко.

    Некачественной услугой можно также считать несвоевременное устранение причин пробки оператором дороги, добавил основатель и управляющий партнер юридической группы «Шипович и партнеры» Денис Шипович.