Правила приема таксистов на работу предложили ужесточить в России

Количество аварий с участием такси выросло в 2020 году на 20%. В связи с этим необходимо сделать регламент приема водителей на работу. Об этом заявил член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников.

Депутат напомнил, что такси относится к общественному транспорту, где безопасность пассажиров должна стоять на первом месте.

«Когда я сажусь в такси и вижу, что человек не то, что Москву не знает, но и русского языка не знает, я, честно говоря, не очень доверяю этому водителю. Должны быть сформулированы необходимые разумные требования, которые предусматривают нормальную квалификацию таксиста, его эмоциональное состояние», — пояснил Калашников радиостанции «Говорит Москва».

В качестве примера он привел Лондон. Там для получения возможности возить людей необходимо сдать серьезный экзамен. По словам депутата, пройти испытание удается лишь 15-20% от всех желающих. Он подчеркнул, что увеличение штрафов не поможет справиться с проблемой.

«Никто ж не собирается совершать аварию, садясь за руль. Поэтому штрафы здесь не помогут. Нужно ужесточать допуск к работе на такси. Если человек попал в аварию, без разницы, какой там штраф, а тем более для пассажира», — заключил Калашников.

Согласно информации ГИБДД, в 2020 году число аварий увеличилось на 20%, если сравнивать с 2019 годом. Кроме того, выросло и количество летальных случаев с участием такси.