Правила предоставления льготных автокредитов утвердили в России

«Скидка при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, составит от 10 до 25% от его цены», — говорится в сообщении.

Будущие автовладельцы смогут выбрать одну из программ, которые предлагает государство, написала «Политика Сегодня». По программе «Семейный автомобиль» изменились условия, теперь ей могут воспользоваться семьи, где воспитывается один ребенок.

Работники государственных медицинских учреждений также получат льготу от Минпромторга. Скидки предоставят и тем, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. Для жителей Дальнего Востока скидка составит 25% от стоимости новой машины.

При этом увеличивается максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, — с одного до 1,5 миллиона рублей.

«Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства», — добавили в правительстве.

Власти предоставят банкам средства на возмещение выпадающих доходов.

На новую программу в 2020 году государство выделит 22,5 миллиарда рублей. Она направлена на поддержку российского автопрома на фоне пандемии коронавируса и тех, планирует купить машину.