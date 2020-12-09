Правила медосмотра водителей не станут менять до 2022 года

В ведомстве пояснили, что решение приняли в связи с обращениями граждан. Сейчас проект приказа, продлевающий действующие меры, проходит юридические процедуры.

Это уже третье продление действующих правил. Все началось в июле 2019 года, когда Минздрав предложил включить в обязательное медицинское освидетельствование водителей сдачу анализов, чтобы определить, употребляет ли автовладелец алкоголь или наркотики.

После того как появились сообщения о повышении пошлин на справки психиатров и наркологов, в региональные диспансеры выстроились огромные очереди. В итоге решение о введении новых норм перенесли сначала на 1 июля 2020 года, а потом на 1 января 2021 года.

В Минздраве уточнили, что документ предусматривает действующий порядок медицинского освидетельствования. На тесты по употреблению алкоголя или запрещенных веществ наркологи отправят только тех, у кого есть признаки соответствующих заболеваний.

В дальнейшем ведомство пообещало продолжить совершенствование вопросов по медицинскому освидетельствованию. В Минздраве пояснили, что на сегодня тестирование проводится только одним способом. Но в будущем способы исследования расширят, чтобы не допустить роста цен.