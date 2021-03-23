Правила экзаменов на водительские права изменятся с 1 апреля

МВД утвердило новый регламент экзаменов на получение водительских прав. Он вступит в силу 1 апреля 2021 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

В теоретическом экзамене на знание правил дорожного движения все ошибки поделили на подгруппы. Они будут соответствовать одному, двум или трем штрафным баллам.

Отдельно вынесли грубые ошибки, при совершении которых экзамен сразу прекратят. Среди таких ошибок — непристегнутый ремень и разговоры по сотовому во время движения.

Из практического экзамена убрали «площадку» — элементы, которые раньше сдавали на автодроме, теперь будут тестировать в городских условиях. Это коснется большинства транспортных средств — легковых машин и грузовиков, автобусов и «составов транспортных средств» (грузовик, легковушка или трактор с прицепом).

Практический экзамен для мотоциклов не изменится — как и сейчас, его будут проводить на автодроме.

В новых правилах закрепили возможность присутствия наблюдателей в машине во время экзамена. Помимо представителей автошколы, в салон смогут сесть другие экзаменуемые и общественники.