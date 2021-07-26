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    26 июля 2021, 20:04

    Правила дорожного движения предложили сделать частью ЕГЭ

    Александр Блинов

    Правила дорожного движения предложили включить в единый государственный экзамен. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС), который направил обращение в правительство РФ. Об этом сообщило Autonews.

    Правила дорожного движения предложили сделать частью ЕГЭ

    НАС предложил властям сделать теоретический курс ПДД частью обязательной школьной программы. Авторы инициативы указали, что школьники получают недостаточно знаний о правилах дорожного движения. Зачастую это становится причиной аварий, в том числе с участием электросамокатов.

    Экзамен по теории вождения предложили сдавать в рамках ЕГЭ, а результат включать в школьный аттестат.

    Союз прикрепил к своему обращению на имя премьер-министра Михаила Мишустина данные по статистике аварий с участием детей. Уровень знаний ПДД предлагается повысить среди учеников с пятого по 11-й класс. Глава НАС Антон Шапарин отметил, что уроки по безопасности дорожного движения в советское время были частью обязательной школьной программы. Вместе с тем сейчас наблюдается низкий уровень подготовки молодых водителей в автошколах, по его словам.

    Ранее в Совете Федерации также поддержали идею вернуть уроки вождения в школы.