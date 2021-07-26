Правила дорожного движения предложили сделать частью ЕГЭ

Правила дорожного движения предложили включить в единый государственный экзамен. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС), который направил обращение в правительство РФ. Об этом сообщило Autonews.

НАС предложил властям сделать теоретический курс ПДД частью обязательной школьной программы. Авторы инициативы указали, что школьники получают недостаточно знаний о правилах дорожного движения. Зачастую это становится причиной аварий, в том числе с участием электросамокатов.

Экзамен по теории вождения предложили сдавать в рамках ЕГЭ, а результат включать в школьный аттестат.

Союз прикрепил к своему обращению на имя премьер-министра Михаила Мишустина данные по статистике аварий с участием детей. Уровень знаний ПДД предлагается повысить среди учеников с пятого по 11-й класс. Глава НАС Антон Шапарин отметил, что уроки по безопасности дорожного движения в советское время были частью обязательной школьной программы. Вместе с тем сейчас наблюдается низкий уровень подготовки молодых водителей в автошколах, по его словам.

Ранее в Совете Федерации также поддержали идею вернуть уроки вождения в школы.