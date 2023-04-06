Транспорт 06 апреля 2023, 17:16 Pravda.Ru: покупать машину в кредит необходимо с учетом процентных ставок

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Перед покупкой автомобиля в кредит необходимо ознакомиться с процентными ставками и сроками кредитования, которые предлагают разные банки. Об этом сообщил гендиректор компании «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, после выбора кредитной организации будущего владельцу автомобиля не стоит забывать о дополнительных денежных расходах в виде страховки, налогов и техосмотра.

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Также Журавлев посоветовал перед подписанием договора заранее рассчитать свои финансовые возможности для комфортного ежемесячного платежа.