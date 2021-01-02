Практическую часть экзамена на водительские права изменят с 1 апреля

Будущие водители будут по-новому сдавать практическую часть на получение водительского удостоверения в Госавтоинспекции. Изменения вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Главное изменение — из экзамена исключат «площадку» для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Для тех, кто получает права на вождение мотоциклом, мопедом, квадроциклом или трициклом, остается проверка на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Изменится система оценки навыков сдающего экзамен в условиях дорожного движения, а также ошибок с учетом степени их влияния на безопасность. За непристегнутый ремень или использование во время экзамена мобильного телефона инструктор может прекратить экзамен. Планируется ввести 19 грубых ошибок, за нарушение которых сразу же отправят на пересдачу.

За другие нарушения правил дорожного движения будут начисляться штрафные баллы. Экзамен будет считаться несданным, если будущий водитель наберет пять или более штрафных баллов.

МВД определило шесть пунктов, при которых человека не допустят к экзамену на водительские права: лишение прав, недостоверная информация, предоставление поддельных документов, неоплаченная госпошлина и отсутствие лицензии у автошколы, где учился будущий водитель.

До экзаменов на права начнут допускать с 16 лет. Для этого подросток должен предоставить письменное согласие одного из законных представителей.