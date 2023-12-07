Транспорт 07 декабря 2023, 14:36 «Познавательный поезд Рувики» запустили в московском метро Дептранс Москвы запустил в московском метро поезд совместно с проектом «Рувики» Фото: Telegram-канал дептранса Москвы

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«Познавательный поезд Рувики» запустили на Сокольнической линии московского метрополитена. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Уникальный проект реализовали совместно с интернет-энциклопедией «Рувики». В каждом вагоне тематического поезда разместили информацию, посвященную различным сферам знаний: космос, интернет, коммуникации, архитектура и другие. Пассажиры поезда смогут получить новые знания во время поездок, а для получения более подробной информации — отсканировать QR-коды и перейти на сайт энциклопедии.

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«Мы стремимся, чтобы поездки наших пассажиров становились не только комфортнее, но и интереснее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил Ликсутов.

Ранее дептранс выпустил тематические «Тройки» для влюбленных в Москву. Карты со знаковыми местами столицы вышли под общей тематикой «Твой город — твое дело».