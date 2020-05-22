Видеозапись появилась на YouTube-канале блогера.

«Уникальна гаражная находка: новая „Шестерка“ ВАЗ-2106 1991 года с пробегом всего 66 километров. 100% капсула времени, которая простояла в гараже без движения почти 30 лет. Это модификация ВАЗ-21063 с 1,3-литровым мотором. Сделано в СССР», — пояснил автор ролика.

В некоторых местах автомобиля видна ржавчина, однако общее состояние удивляет. Владелец машины сохранил даже оригинальные советские номера.