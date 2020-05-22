Пожилой житель Санкт-Петербурга 30 лет хранил ВАЗ-2106 — видео
Блогер из Санкт-Петербурга опубликовал видеоролик с практически идеальным ВАЗ-2106. Автомобиль стоял в гараже мужчины 30 лет. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Видеозапись появилась на YouTube-канале блогера.
«Уникальна гаражная находка: новая „Шестерка“ ВАЗ-2106 1991 года с пробегом всего 66 километров. 100% капсула времени, которая простояла в гараже без движения почти 30 лет. Это модификация ВАЗ-21063 с 1,3-литровым мотором. Сделано в СССР», — пояснил автор ролика.
В некоторых местах автомобиля видна ржавчина, однако общее состояние удивляет. Владелец машины сохранил даже оригинальные советские номера.