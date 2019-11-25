Повышение утильсбора приведет к подорожанию машин. Но оно будет незначительным

Увеличение утилизационного сбора приведет к росту цен на машины и ударит по карману российских автомобилистов. Зачем повышать ставку и на сколько может взлететь стоимость транспорта «360» объяснили автоэксперты.

По словам партнера аналитического агентства «Автостат» и автоэксперта Игоря Моржаретто, утилизационный сбор выплачивают все российские производители автомобилей, а также все импортеры. При этом сбор не имеет никакого отношения к самой утилизации транспортных средств.

«Это просто такая защитная мера, а деньги напрямую направляются в бюджет. Нынешнее повышение уже учтено в проекте бюджета следующего года», — пояснил эксперт.

Моржаретто отметил, что производители сначала выплачивают утильсбор, а позже все расходы компенсирует государство.

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«Государство выплачивает так называемые промышленные субсидии в сумме оплаченного утилизационного сбора. Другое дело, что выплачивают с отсрочкой примерно до полугода. Импортеры, которые завозят машины из-за рубежа, выплачивают 100% и компенсации не получают», — рассказал он.

Такая система разработана для защиты российского рынка от иномарок и развития собственной промышленности. Таким образом, примерно 85% автомобилей, которые продаются, произведены именно в России. На импортные машины приходится только 15%, подчеркнул автоэксперт.

«Конечно, [повышение утильсбора] приведет к повышению цен на автомобили, поэтому и производители и дилеры и импортеры умоляли государство не повышать эти сборы. Рынок падает, спрос уменьшается и на этом фоне, еще большее подорожание скажется на спросе», — заверил Моржаретто.

В качестве примера он привел среднюю плату по утилизационному сбору, которая составляет порядка 100 тысяч рублей. Если ставка вырастет на 110%, то придется отдавать на 110 тысяч больше.

«Импортные автомобили подорожают в среднем на сумму в 110-120 с небольшим тысяч рублей. Это в среднем еще раз говорю, потому что все зависит от объема двигателя. Дальше больше. Те, кто производят автомобили, эти деньги заплатят, но получат обратно через пол года. Поэтому это тоже приведет к некоторому подорожанию автомобилей, но оно будет незначительное», — сказал автоэксперт.

Также он добавил, что увеличение утильсбора аукнется на вторичном рынке автомобилей, так как часть из них импортные. Такие машины подорожают намного больше, так как «там утилизационный сбор еще выше».

«Сделано это специально, чтобы защитить наш рынок от подержанных иномарок», — заключил Моржаретто.

О подорожании автомобилей заявил «360» и автомобильный эксперт Вячеслав Субботин, но отметил, что цены вырастут незначительно.

«Производители никуда не денутся, они есть и они будут вынужденны платить. Они же не закроют предприятия. Подорожают ли автомобили при этом — да, подорожают, вне всякого сомнения. Но не думаю, что намного, потому что покупательская способность у наших людей минимальная», — объяснил он.

По мнению Субботина, увеличение стоимости приведет к снижению спроса на новые машины и росту спроса на вторичном рынке.

«Если повышать цену автомобиля намного, не важно резко или не резко, то его перестают брать. Люди перетекают сразу со своими небольшими деньгами в сферу вторичных автомобилей, как это было в СССР. Ничего, люди ездили, покупали сами запчасти, ремонтировали», — сказал автомобильный эксперт.

Речь идет о постановлении об увеличении стоимости утилизационного сбора с 1 января 2020 года, о котором 25 ноября сообщили СМИ. Ставка на машины с двигателем от одного до двух литров вырастет на 112,4%, от 3,5 литров — на 145%, а до литра — на 46,1%.