«Повторные» ДТП могут начать оформлять в Москве по-новому

Сотрудники МВД России, правительства и проекта «Пробок.нет» изучают «повторные» аварии с летальным исходом, произошедшие в Москве. По результатам анализа они решат, нужно ли изменить порядок оформления таких ДТП.

«МВД России совместно с правительством Москвы и проектом „Пробок.нет“ в настоящее время проводится анализ так называемых „повторных“ дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые произошли на территории Москвы и повлекли гибель людей», — привело РИА «Новости» сообщение ведомства.

В пресс-службе пояснили, что после получения результатов анализа специалисты решат, целесообразно ли изменять правила оформления подобных аварий. Также будет принято решение об изменении алгоритма действий участников ДТП. Аварии называют повторными, если они произошли во время оформления другого ДТП.

Согласно информации ГИБДД, с начала года в Москве зафиксировали более 5,5 тысяч аварий с летальным исходом. На дорогах погибли 255 человек с начала года, а более 6,2 тысяч граждан получили различные травмы.