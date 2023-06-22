Эксклюзив 22 июня 2023, 17:46 Поврежденный кабель сбил расписание электричек на Белорусском направлении МЖД МЖД: на Белорусском направлении приостановили движение поездов из-за поврежденного кабеля

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Пассажиры около часа стояли на платформе в Одинцове и ждали поезда на Белорусском направлении. В пресс-службе Московской железной дороги «360» заявили, что причиной задержки составов стало повреждение кабеля.

По словам источника «360», в Одинцове не пришло в общей сложности пять электричек. На перронах успели образоваться толпы.

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Начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги Наталья Щевелева уточнила, что около 15:44 в районе станции Кунцевская сторонняя организация проводила работы и повредила кабель.

«В связи с этим на 40 минут было приостановлено движение поездов МЦД-1 и Белорусского направления в обе стороны», — отметила она.

Движение поездов уже частично восстановили. Составы немного отстают от графика, уточнила Щевелева.

«МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все возможные меры для сокращения времени опоздания поездов», — подчеркнула Щевелева.

Бригада железнодорожников работает на месте. Причины произошедшего устанавливаются, заключила представитель МЖД.