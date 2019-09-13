Посвященный Табакову поезд запустили в московской подземке

По данным информагентства, поезд стартовал со станции «Сухаревская» (Калужско-Рижская линия). При оформлении вагонов были использованы снимки и образы актера, которые он создавал на протяжении своей долгой артистической карьеры, как на съемочной площадке, так и на театральных подмостках.

У пассажиров этого состава появится возможность узнать интересные подробности из жизни прославленного актера и режиссера. Глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов напомнил, что Табаков был живой легендой. Не одно поколение россиян выросло на его картинах и постановках.