Посвященный Достоевскому автобус запустят в Петербурге

Брендированный автобус запустят в Санкт-Петербурге 11 ноября в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Акция запуска автобуса состоится в 10:00 на автобусной остановке «Кирочная улица». Автобус с изображением писателя будет курсировать по маршруту № 105.

Ранее в Петербурге уже появился трамвай с изображением великого князя Александра Невского.

«В центре города на трамвайном маршруте № 3 многие петербуржцы уже видели трамвай, посвященный 800-летию князя Александра Невского с портретом великого князя. Теперь мы расширили линейку оформления городского транспорта к значимым датам и событиям и совместно с АО „Третий парк“ запускаем тематический автобус», — отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Он добавил, что 11 ноября выйдет специальный номер газеты, посвященный 200-летию Федора Достоевского.