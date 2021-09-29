Посвященную экологии лимитированную карту «Тройка» выпустили в Москве

Новая тематическая карта «Тройка» появилась в Москве. Ее посвятили «зеленым» облигациям и экологическим проектам, которые развивают благодаря им в столице. Она коллекционная, ведь ее выпустили в уникальном дизайне.

Такую «Тройку» создали дептранс и Комплекс экономической политики Москвы. Это экокарта, которая особенно актуальна для тех, кто сортирует мусор, заботится о природе доступными для себя способами.

О выпуске сообщили в Telegram-канале «Экономика Москвы». А в столичном дептрансе отметили, что карта «Тройка» — это экологичный способ оплаты проезда.

Благодаря ей мы сократили выпуск бумажных билетов в шесть раз, что позволило уменьшить вред окружающей среде, равноценный двум тысячам деревьев ежегодно дептранс Москвы.

Всего выпустили несколько тысяч таких карточек — их можно найти в кассах на Кольцевой линии метро. Тираж равен семи тысячам экземпляров.

С помощью телефона все желающие смогут отсканировать специальный QR-код, размещенный на «Тройке», и перейти на страничку с подробными сведениями о «зеленых» облигациях города.

Средства от продажи таких ценных бумаг идут на развитие метро, реконструкцию старых станций, закупку электробусов.

Как отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, москвичи все больше интересуются вопросами про экологию и сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Из первого выпуска «зеленых» облигаций приобрели ценные бумаги уже на 700 миллионов рублей. В 2021-м Москва первой в стране вышла на рынок «зеленых» облигаций.