«Построен как танк»: американцы оценили УАЗ «Патриот»

Журналисты назвали российский внедорожник «исключительным автомобилем 4×4, который не только доступен по цене, но и надежен». Авто оснащено высококлассными функциями. Они обычно встречаются только в роскошных внедорожниках, но обходятся в разы дороже российского конкурента.

По мнению HotCars, УАЗ «Патриот» компактен и «построен как танк». Bremach Taos умеет проходить водные преграды до 20 дюймов (около 50 сантиметров) глубиной. Поэтому пересечение рек не окажется проблемой для российского авто, подытожили авторы статьи.

Bremach Taos полностью ориентирован на езду по бездорожью. Водителю не предложат элементов роскоши в салоне, тем не менее американский вариант доработан для большего комфорта при эксплуатации. В частности, внедрены мультимедийные функции, сделан кожаный салон с подогревом сидений, задние места достаточно просторны и вмещают даже высоких пассажиров.

Журналисты обратили особое внимание на антиблокировочную систему и систему контроля устойчивости автомобиля, позволяющую предотвратить занос машины на поворотах.

Bremach Taos обладает всеми первоклассными функциями, которых нет во многих дорогих внедорожниках, заключили на HotCars.

Продажи внедорожника стартуют в 2021 году. Taos планируется собирать в Калифорнии. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается от 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).