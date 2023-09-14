Транспорт 14 сентября 2023, 16:28 Пострадавшую в результате теракта левую часть Крымского моста открыли раньше срока Левую часть Крымского моста, пострадавшую из-за теракта, открыли для автомобилей РИА «Новости»

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Левую часть автодороги через Крымский мост открыли для движения транспорта с опережением сроков. Об этом в Telegram-канале заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!» — отметил он.

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Хуснуллин поблагодарил за трудовой подвиг команду строителей, работавших все это время круглые сутки в любых погодных условиях.

По словам зампреда, восстановительные работы на Крымском мосту начали еще 17 июля — сразу после теракта. Тогда в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края прогремел взрыв, унесший жизни двух человек.

Специалистам пришлось срочно строить временный рабочий мост, демонтировать поврежденные взрывом конструкции и возводить новые. Хуснуллин подчеркнул, что на новое пролетное строение ушло почти 270 тонн металла.

Второе пролетное строение должны заменить к 1 ноября.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. В четвертом часу ночи украинские надводные беспилотники спровоцировали два взрыва. Погибли два жителя Новооскольского округа, их дочь-подросток получила ранения.