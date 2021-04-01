«Постоянно обгоняет, подрезает»: автоюрист назвал Эдварда Била хамом на дороге

Блогер Эдвард Бил, который, по данным СМИ, стал участником массовой аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, всегда отличался хамским стилем вождения. Это мнение озвучил для «360» автоюрист Дмитрий Славнов.

«У этого блогера всегда было хамское отношение к автовладельцам. Посмотрите его ролики на YouTube, посмотрите, как он себя ведет, как он постоянно обгоняет, подрезает. Здесь тоже не было исключение», — отметил Славнов.

Автоэксперт описал видео, на котором зафиксировано массовое ДТП.

Стиль вождения такой, что пытается всех объехать, пытается влезть куда-то и по-хамски ведет с окружающими его автовладельцами Дмитрий Славнов автоюрист.

Виновнику ДТП грозит до двух лет лишения свободы, если у пострадавшей будут тяжкие телесные повреждения. При смертельном исходе — пять лет.

«Все в зависимости от того, в каком состоянии будет находиться пострадавшая», — сказал автоюрист.

По информации СМИ, блогер Эдвард Бил за рулем Audi устроил аварию 1 апреля. В ДТП попали пять машин. Volkswagen Polo, которым управляла женщина, превратился в металлолом. Пострадавшая лежит в реанимации со множеством травм. Дептранс Москвы опубликовал видео с моментом аварии.

Блогера привезли в следственный отдел полиции. С начала года автомобиль Била более 566 раз нарушил скоростной режим. Но владелец машины не получал штрафы, потому что ездил по подложным номерам.