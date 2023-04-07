Транспорт 07 апреля 2023, 19:17 Поставки самолетов МС-21 с российскими двигателями начнутся в 2024 году Ростех: поставка первых шести лайнеров МС-21 с двигателями ПД-14 намечена на 2024 год ru.freepik.com

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Серийные поставки самолетов МС-21, оснащенных российскими двигателями ПД-14, планируется начать в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Будут переданы шесть лайнеров», — рассказали представители госкорпорации.

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В Ростехе отметили, что в дальнейшем планируется постепенно увеличивать темпы производства самолетов данного типа. Что касается самих силовых установок, то их серийное производство уже запустили на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Перми. В планах на следующий год — передать 14 двигателей ПД-14.

В начале февраля президент России Владимир Путин потребовал от отечественных производителей своевременных поставок самолетов МС-21. Он отметил, что от них потребуется качественная работа, поскольку масштабы переоснащения парка российских авиакомпаний велики.

Входящие в Ростех авиастроительные компании ОАК и «Вертолеты России» также в феврале подписали контракты на производство гражданских воздушных судов. Объединенная корпорация выпустит 71 самолет и 107 вертолетов. Так, по контракту до 2025 года «Аэрофлоту» поставят 63 лайнера. Также компания получит 18 самолетов МС-21.