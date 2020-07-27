facebook_pixel
    27 июля 2020, 17:08

    Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили

    Артур Блянихов

    Японский автомобилестроитель Mitsubishi Motors решил приостановить поставки новых моделей на авторынок Европы. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным информагентства, продажа и обслуживание машин, которые были представлены в Европе ранее, продолжатся.

    Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что из-за снижения продаж на фоне пандемии коронавируса убытки Mitsubishi Motors превысили полтора миллиарда долларов.

    При этом концерн надеется, что ко второй половине этого года спрос постепенно восстановиться.

    Новости SMI.FM