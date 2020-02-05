Поставки газа из России увеличатся из-за отказа от электромобилей

Специалист «Автостат Инфо» Александр Климнов убежден, что резкое увеличение стоимости может привести к спаду интереса к экомобилям. Этому также поспособствует снижение цен на нефть.

«Если продажи электромобилей в Европе все же начнут пробуксовывать, российский газ может быть дополнительно востребован именно в качестве моторного топлива. С другой стороны, производство более дорогого электричества станет выгодным и при использовании дорогого американского сжиженного газа. Так что ветер может дуть и с этой стороны», — пояснил Климнов.

Ситуацию может изменить сеть для электромобилей с высокой зарядкой Ionity. Однако, по оценкам компании «НЭО Центр», она минимально влияет на рынок топлива.

«Теоретически, если примеру Ionity последуют и другие игроки, может увеличиться спрос на традиционные авто и, соответственно, на традиционное топливо (дизель и бензин). Однако, учитывая, что электрификация транспорта — это устоявшийся долгосрочный тренд в Европе, а также принимая во внимание увеличение объемов производства энергии из возобновляемых источников, повышение инвестиций в инфраструктуру зарядки EV (электромобиля. — NEWS.ru), льготы для владельцев EV, темпы роста рынка электромобилей будут превышать темпы роста рынка авто с ДВС», — уточнил старший консультант практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр» Дмитрий Распопов.