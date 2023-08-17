Транспорт 17 августа 2023, 09:37 Поставки автомобилей из Японии в Россию увеличились на 53% в июле ТАСС: экспорт японских машин в Россию резко увеличился на 53% Unsplash

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Экспорт японских машин в Россию за июль вырос на 53% в сравнении со средним показателем за последний год. Несмотря на это, Япония снизила поставки комплектующих для своих авто. К таким выводам пришел ТАСС после подсчетов данных Минфина.

В июле в Россию поставили 33 192 машины, 32 116 из них — легковые авто. Этот показатель на 84% превысил уровень аналогичного периода в 2022 году. Общий объем экспорта японских автомобилей в июле увеличился почти в 1,5 раза и обогнал средний показатель за последний год в 21,6 тысячи единиц.

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Однако за этот же период времени Япония сократила поставки запчастей и комплектующих для машин на 44,4% .

В конце июля Япония приняла закон, запрещающий ввоз в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя больше 1,9 литра. Запрет распространился и на гибридные машины. Японские власти приняли такое решение в рамках нового пакета антироссийских санкций. Однако помочь восполнить нехватку машин смогут Китай и Южная Корея.