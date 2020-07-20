Последний участок трассы «Таврида» расширили до четырех полос

Движение по крымской трассе «Таврида» от Керчи до Симферополя теперь осуществляется по четырем полосам. Последний расширенный участок — от Белогорска до столицы республики — открыли 20 июля.

Разрешенная скорость автомобильного движения по «Тавриде» тоже увеличилась и сейчас равняется 90 километрам в час. Об этом рассказал пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО «ВАД» Григорий Назаров, которого процитировало РИА «Новости».

«Сегодня открылось рабочее движение по четырем полосам „Тавриды“ от Белогорска до Симферополя», — отметил он.

Пропускная способность участка стала выше, благодаря чему пробок на подъездах к Симферополю будет меньше. Через город идут туристические потоки — на Южный берег Крыма, в Евпаторию и Севастополь, поэтому заторы там нередки.

«С открытием движения по этому участку водители могут проехать по четырем полосам „Тавриды“ от Керчи до Симферополя», — сказал Назаров.

Раньше дорога от Белогорска до Симферополя была двухполосной, ехать по ней разрешалось не быстрее 60 километров в час. После запуска четырех полос скорость увеличили до 90 километров в час. Исключение составили четыре участка. Там работают временные наземные пешеходные переходы. От Керчи до Белогорска машины по четырем полосам пустили 30 июня.