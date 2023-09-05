Транспорт 05 сентября 2023, 06:15 После атак БПЛА в аэропортах Москвы задержали рейсы Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево в Москве задержали 14 рейсов РИА «Новости»

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После того, как военные сбили в Подмосковье, Тверской и Калужской областях беспилотники, в аэропортах Москвы задержали 14 рейсов и отменили пять. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на сервис «Яндекс Расписание».

Больше всего рейсов задержали во Внуково — семь. Отменили четыре. В Домодедово с опозданием вылетят пять самолетов, отменили один. В Шереметьево задержали один рейс. В общей сложности в московских аэропортах задержали 14 рейсов и отменили пять.

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Около трех часов ночи беспилотник военные сбили БПЛА над Калужской областью, затем один дрон в Истринском городском округе, еще один — в Тверской области. На территории Подмосковья бытовой объект получил повреждения.

Украинские военные приняли на вооружение дроны Saker Scout с искусственным интеллектом и дальностью полета до 10 километров. Минобороны страны допустило эти БПЛА до эксплуатации.