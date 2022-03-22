Пошлины на запчасти для автомобилей могут снизить в России

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предложил снизить пошлины на запчасти и упростить процесс сертификации транспортных средств. Об этом он сообщил в эфире «Радио 1».

По его словам, все это необходимо сделать для поддержки российских автодилеров. К тому же, на его взгляд, стоит отказаться от необходимости согласия производителей на импорт запчастей.

«Очевидно, что они согласие не дадут, а сегодняшний транспорт, который существует в РФ, нужно обслуживать и продлевать его максимальную жизнь», — процитировало ИА Nation News слова Хайцеэра.

Минпромторг и Российский союз промышленников и предпринимателей уже получили от ассоциации «Российских автомобильных дилеров» предложения о поддержке отрасли.