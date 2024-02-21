Транспорт 21 февраля 2024, 10:57 Посадку пассажиров по QR-коду протестируют на «Ласточках» Петров: РЖД протестируют возможность посадки пассажиров в «Ласточку» по QR-коду Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Посадку пассажиров в поезд по QR-коду протестируют сначала на «Ласточках», а потом на «Сапсанах». Об этом РИА «Новости» рассказал начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.

«В этом году должно начаться тестирование, но на поездах „Ласточка“, на одном из маршрутов. „Сапсан“ будет вторым этапом», — сообщил Петров.

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Собеседник агентства уточнил, что к этому уже все готово. В мобильном устройстве проводника, при сканировании QR-кода, появятся данные пассажира, указанные при покупке билета.

Когда именно начнется тестирование — пока неизвестно. Сейчас при посадке в поезд достаточно показать бумажный паспорт без предъявления билета.

Ранее стало известно, что в РЖД также собираются персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета. Информация о перевозимом питомце будет отображаться в мобильном устройстве проводника.