Посадка SSJ100 с отказавшим двигателем попала на видео
Появилось видео вынужденной посадки SSJ100 после попадания птицы в левый двигатель. Самолет приземлился в аэропорту вылета Рощино в Тюмени. Видео очевидца опубликовало издание 72.ru.
Лайнер успешно приземлился, пассажиров эвакуируют. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.
Двигатель SSJ100 отказал над Тюменью из-за попадания птицыПодробнее
Самолет вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург вечером 1 ноября. У воздушного судна отказал левый двигатель почти сразу после взлета, так как в него попала птица.
Пилотам пришлось вырабатывать топливо. После этого экипаж объявил о возвращении в Рощино. Самолет встречали службы воздушной гавани.
SSJ100 выполнял совмещенный рейс YC811. В Северную столицу планировали улететь клиенты авиакомпаний «Ямал» и S7. На борту были 80 пассажиров и шесть членов экипажа.