Посадка SSJ100 с отказавшим двигателем попала на видео

Лайнер успешно приземлился, пассажиров эвакуируют. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Двигатель SSJ100 отказал над Тюменью из-за попадания птицы Подробнее

Самолет вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург вечером 1 ноября. У воздушного судна отказал левый двигатель почти сразу после взлета, так как в него попала птица.

Пилотам пришлось вырабатывать топливо. После этого экипаж объявил о возвращении в Рощино. Самолет встречали службы воздушной гавани.

SSJ100 выполнял совмещенный рейс YC811. В Северную столицу планировали улететь клиенты авиакомпаний «Ямал» и S7. На борту были 80 пассажиров и шесть членов экипажа.