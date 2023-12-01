01 декабря 2023, 08:30
Посадка самолета в Южно-Сахалинске прошла штатно — «Аэрофлот»
«Аэрофлот»: у севшего в Южно-Сахалинске самолета упало давление в шасси
Самолет из Москвы благополучно приземлился в Южно-Сахалинске после срабатывания индикатора снижения давления в шасси. Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» заявила, что экипаж действовал по инструкции и оповестил наземные службы. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Посадка воздушного судна, выполнявшего рейс SU1744 Москва — Южно-Сахалинск, в аэропорту назначения была выполнена в штатном режиме. Сработала индикация о падении давления на одном из шести колес стойки шасси», — сказал представитель компании.
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Приземление, по информации «Аэрофлота», выполнили с соблюдением необходимых норм безопасности. Члены экипажа действовали по правилам — выполнили все необходимые процедуры и сообщили наземным службам о произошедшем.
Воздушное судно Boing-737 прилетело в Южно-Сахалинск в 9:34 (1:34 по московскому времени). МЧС Сахалина сообщило, что самолет совершил аварийную посадку.
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