Транспорт 04 августа 2023, 11:47 Порт Новороссийска на утро после атаки ВСУ возобновил прием судов КТК: запрет на движение судов в порту Новороссийска сняли РИА «Новости»

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Морской порт в Новороссийске возобновил прием судов. Его временно закрывали после того, как неподалеку от терминала отразили атаку двух безэкипажных судов. Представитель Каспийского трубопроводного консорциума объявил об этом журналистам, сообщил ТАСС.

«В 10:39 по московскому времени был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск», — сообщил он.

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От третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) начали отводить один танкер и ставить следующий. На ВПУ-2 погрузку продолжили.

Корабли «Суворовец» и «Оленегорский горняк» уничтожили два украинских катера-беспилотника недалеко от района операционной деятельности морского терминала КТК, его инфраструктура не пострадала. В акватории КТК и порту Новороссийск вводили временный запрет на движение судов, продолжая закачку нефти на танкеры в штатном режиме.

Минобороны России сообщило, что ночью 4 августа Вооруженные силы Украины пытались поразить военно-морскую базу Новороссийск. Власти Кубани объявили, что никто не пострадал. Другие беспилотники направили на Крым и Бердянск. Атаки остановили средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.