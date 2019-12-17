Porsche выпустил версию GTS для линейки Macan
Немецкая компания Porsche выпустила обновление для линейки автомобилей Macan. Теперь покупатели смогут приобрести версию GTS (Gran Turismo Sport). Об этом сообщил портал «Motor».
По информации ИА Nation News, обновленный Macan GTS встанет между сериями S и Turbo. Главное отличие модели — модернизированный мотор. Таким образом, машина стала мощнее и получила до 380 лошадиных сил.
Полноприводный двигатель V6 на 2,9 литра работает вместе с «роботом» PDK с двумя сцеплениями. Macan GTS может достигать до 261 км/ч. В новой версии также появится аэродинамический обвес, затемненная оптика, спортивные кожаные сиденья и колеса Spyder Design в «стоке» на 20 дюймов.
В продаже эта версия появится летом 2020 года. В России автомобиль можно будет приобрести за 4,7 миллиона рублей.