Porsche выпустил версию GTS для линейки Macan

По информации ИА Nation News, обновленный Macan GTS встанет между сериями S и Turbo. Главное отличие модели — модернизированный мотор. Таким образом, машина стала мощнее и получила до 380 лошадиных сил.

Полноприводный двигатель V6 на 2,9 литра работает вместе с «роботом» PDK с двумя сцеплениями. Macan GTS может достигать до 261 км/ч. В новой версии также появится аэродинамический обвес, затемненная оптика, спортивные кожаные сиденья и колеса Spyder Design в «стоке» на 20 дюймов.

В продаже эта версия появится летом 2020 года. В России автомобиль можно будет приобрести за 4,7 миллиона рублей.