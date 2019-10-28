Porsche представит электрический кроссовер в 2020 году

Сейчас разработчики проводят испытания тестового прототипа Taycan Cross Turismo на европейских дорогах общего пользования. Новинка будет отличаться от обычной версии Taycan измененной задней частью кузова и сдвоенными патрубками выхлопной системы.

Предполагается, что серийный автомобиль выйдет в версиях с электродвигателями мощностью 530 и 761 лошадиных сил. В стандартное оснащение включат систему полного привода. Возможно, на рынок выйдут начальные модификации с задним приводом.

Серийную версию электрического кроссовера Porsche Taycan Cross Turismo выпустят на рынок в 2021 году.