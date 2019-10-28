Porsche представит электрический кроссовер в 2020 году
Немецкий автопроизводитель Porsche намерен в 2020 году представить четырехдверный электрический кроссовер Taycan Cross Turismo. На рынок новинка должна выйти в 2021 году. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Motor1.
Сейчас разработчики проводят испытания тестового прототипа Taycan Cross Turismo на европейских дорогах общего пользования. Новинка будет отличаться от обычной версии Taycan измененной задней частью кузова и сдвоенными патрубками выхлопной системы.
Предполагается, что серийный автомобиль выйдет в версиях с электродвигателями мощностью 530 и 761 лошадиных сил. В стандартное оснащение включат систему полного привода. Возможно, на рынок выйдут начальные модификации с задним приводом.
Серийную версию электрического кроссовера Porsche Taycan Cross Turismo выпустят на рынок в 2021 году.