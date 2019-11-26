Porsche нацелился на выпуск гиперкара с мощным движком от болида «Формулы-1»

По задумке инженеров, гиперкар должен сменить модель 918 Spyder и стать прямым конкурентом Mercedes-AMG One, при сборке которой использовались гоночные технологии. Предполагается, что новинка получит гибридную силовую установку, разработанную для болида «Формулы-1».

По данным издания, среди других новинок немецкого автоконцерна обращает на себя внимание четырехдверный электрокар Taycan Cross Turismo, который должен сойти с конвейера в следующем году.