Porsche и Boeing создадут летающий электромобиль

Эксперты Porsche провели исследования, которые показали, что рынок городской малой авиации будет активно расти после 2025 года. К этому времени компании собираются представить серийную версию аэромобиля, ориентированную на премиум-сегмент.

Разработчики автопроизводителя Porsche будут вести работы вместе с коллегами из компании Aurora Flight Sciences, которую Boeing выкупил несколько лет назад. Ранее Aurora Flight Sciences совместно с Uber вела разработки автономного воздушного пассажирского судна. Сообщается, что именно эксперты Aurora создали тестируемый прототип аэротакси по заказу дочернего предприятия Boeing NeXt.

Компании Porsche и Boeing не единственные, кто намерен выпустить аэротакси. Аналогичной идеей загорелись и представители авиастроительной компании Airbus.