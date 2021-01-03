Порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами изменится в 2021 году

С 1 апреля изменится порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами. Ведомство определило ряд оснований для отказа в приеме экзамена.

«Основаниями для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы являются отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии», — сообщил ТАСС со ссылкой на проект приказа.

Подразделение ГИБДД будет отправлять автошколам заказные письма либо доставлять лично в руки представителю автошколы с мотивированным обоснованием отказа.

С апреля автошколы должны будут в течение пяти дней с момента начала обучения передавать информацию в полицию о кандидате в водители. При этом все права о персональных данных будут соблюдаться. Сведения о сформированных учебных группах автошколы будут вносить в информационную систему, предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции.

Будущих водителей также будет проверять МВД на наличие медицинских противопоказаний или ограничений к управлению машиной. Проверка этих сведений будет осуществляться через запросы посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.