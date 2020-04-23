Порядок со штрафами и личными данными. В России поддержали единый центр контроля за водителями

Единый центр контроля за водителями приведет к единым требованиям к системе фотовидеофиксации в регионах и позволит защитить персональные данные. Об этом «360» рассказали опрошенные эксперты.

В России сейчас создают единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Как рассказал «360» пресс-секретарь Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев, они уже создали опытный прототип системы.

«Обработанные в едином ЦАФАП данные с камер фотовидеофиксации каждого региона будут выгружаться в соответствующие региональные системы для вынесения постановления о нарушении ПДД. Также система позволит очень быстро и оперативно выявлять транспортные средства во время возможных угонов и очень активно способствовать в их поиске», — рассказал Федосеев.

По его словам, уже сейчас в регионах используются технические средства контроля, но не всегда они соответствуют требованиям МВД. Кроме того, федеральный центр не может за ними наблюдать, а значит они предоставлены сами себе.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов добавил, что сейчас местные власти с владельцами камер заинтересованы в том, чтобы их устройства ловили как можно больше штрафов.

«[В регионах] возникает эффект дорожных ловушек. Когда у вас один единый центр управления, вероятность того, что будут какие-то неправомерные взыскания или размещение камер в местах, которые выгодны коммерсантам, вероятность резко падает, но она не исчезает Петр Шкуматов.

Еще один плюс — безопасность персональных данных. Федосеев рассказал, что доступ в систему будет осуществлять сотрудниками эксплуатирующих организаций по электронной подписи, которая будет содержать все его данные.

«С доступом к персональным данным станет безусловно лучше, потому что сейчас с персональными данными творится полнейший бардак. Грубо говоря, сейчас никто не знает, как с этими данными обращаются в регионах. Поэтому, конечно, здесь ситуация такая, что нужно аккуратнее относиться к персональным данным, тем более это данные о передвижениях», — отметил Шкуматов.

Он также надеется, что система поможет с обжалованием штрафов. Ведь сейчас при путешествии по России и получении штрафа, допустим, в Воронежской области, обжаловать его нужно именно там или с помощью переписки по почте. Шкуматов считает, что единый центр способен координировать этот процесс.

О создании системы первой узнала газета «Известия». Они направили запрос в МВД, но там пока не ответили.