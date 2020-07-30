«Мне кажется, что есть все основания ужесточить тесты для тех, кто уже попадался на управлении машиной в пьяном виде, прежде чем возвращать им водительское удостоверение. Тесты, которые касаются простых водителей, можно или незначительно поменять или, может, даже не трогать и посмотреть, как будут работать тесты для согрешивших товарищей», — заявил он.

Холодов обратил внимание, что человек может попасться на управлении машиной под влиянием наркотиков, а через полтора года трезвым пройти медкомиссию и получить права назад.

«Простой тест для таких людей — не совсем решение», — уверен эксперт.

Проект нововведений подготовил Минздрав. Согласно новым правилам, для получения медицинской справки водители должны будут сдавать анализы на употребление алкоголя, только если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом прошлые условия получения справок сохранятся до 2021 года.

Минздрав хотел изменить порядок обязательного медицинского освидетельствования действующих и будущих водителей начиная с 2019 года. Однако решение отложили из-за ажиотажа среди автомобилистов. Водители испугались увеличения стоимости прохождения водительской медкомиссии. Из-за этого тогда появились очереди в наркологических и психоневрологических диспансерах, где получают справку.