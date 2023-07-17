Транспорт 17 июля 2023, 22:35 Порядка 130 километров дорог отремонтируют в Санкт‑Петербурге

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В Санкт‑Петербурге отремонтируют 130 километров дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».

В регионе уже завершили ремонт асфальтовых покрытий Пироговской, Выборгской, Арсенальной и Ушаковской набережных. Работы провели не только на проезжей части, но и на тротуарах. Также специалисты заменили люки ливневой канализации.

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Ремонт провели в том числе на Приморском проспекте и улице Коллонтай. Сейчас на них восстановили движение.