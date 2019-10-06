Популярный блогер разозлил жителей Самары ночным заездом на Gelandewagen
По Волжскому проспекту на большой скорости пронеслись дорогие иномарки, впереди ехал Gelandewagen красного цвета. Как утверждает «Комсомольская правда», водители игнорировали правила дорожного движения: выезжали на встречку и подрезали друг друга. Помимо этого, по данным издания, на некоторых машинах были проблесковые маячки. Согласно ПДД, их можно ставить только на автомобили экстренных служб.
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Видео распространилось в соцсетях. Самарцы не оценили выход блогера в свет. «Крайнее неуважение будить полрайона среди ночи. Чувство собственной важности зашкаливает», — написали в Сети. Другие негодовали из-за многочисленных нарушений ПДД и призвали обратиться в прокуратуру.
Гусейн Гасанов работает в рекламном агентстве WildJam. Популярность пришла к блогеру после съемки короткометражных комедийных видероликов. На его YouTube-канал подписаны более миллиона человек.