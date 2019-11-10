Поощрять аккуратных водителей могут начать с 2020 года

«В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить. Я еще раз хочу сказать — в режиме тестирования», — сказал он.

По словам замглавы правительства, для эксперимента потребуется разработать нормативную базу, чтобы можно было, к примеру, менять стоимость автострахования для аккуратных водителей.

Аккуратным водителям предложили делать скидки по ОСАГО Подробнее

«Стимулы — это важная вещь. Это то, что может вдохновлять людей и подвигать их к тому, чтобы думать о собственной безопасности, безопасности своих партнеров по дороге», — резюмировал вице-премьер.

Ранее в Совете Федерации предложили давать аккуратным водителям скидки на оформление полиса ОСАГО, чтобы, по словам вице-спикера Николая Журавлева, «не происходило так, что мы компенсируем за счет хороших, бережных, аккуратных водителей недостойную езду многих наших сограждан».