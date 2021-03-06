«Поможет посетить памятные места». В Совфеде поддержали идею о новых льготах для пенсионеров

Для пенсионеров предложили ввести новую льготу: два билета на поезда дальнего следования со скидкой до 50% на любые даты при наличии посадочных талонов. Это полезная инициатива, но ее надо детально проработать. Об этом «360» заявил сенатор от Курской области, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Любая инициатива, связанная с повышением качества жизни людей старшего возраста, может только приветствоваться. Одно только пожелание: не надо, чтобы все эти предложения повисали в воздухе. К этому предложению обязательно должна быть забота над схемой реализации этого предложения», — заявил он.

Это значит, что заранее необходимо найти источник финансирования и продумать схему реализации проекта. Также важно понять, кто компенсирует транспортным организациям эти льготные тарифы. И после этого уже можно будет голосовать за такого рода инициативу.

Представитель Совета Федерации РФ напомнил, что этот вопрос хорошо бы согласовать с Министерством труда и социальной защиты и с правительством по поводу источника финансирования.

«А так, блестящая инициатива», — сказал Рязанский.

Не надо считать пенсионера пожирателем любых социальных льгот, лишь бы только она появилась Валерий Рязанский сенатор от Курской области.

«Если есть такие ресурсы, то хорошо — почему нет. Лишняя помощь пенсионерам, дабы посетить места малой родины, памятные места, куда-то съездить посмотреть другие территории — почему бы нет», — добавил сенатор.

Он напомнил про другие недавние льготы. Например, Ростуризм ввел туристический кешбэк за поездки по России. А еще недавно вступил в силу закон, который дает право работодателям напрямую приобретать поездки в санаторно-курортные регионы страны и направлять своих сотрудников вместе с членами семьи, то есть с иждивенцами. А ими могут быть родители. Новое предложение по поводу скидок на поезда дальнего следования может стать хорошим дополнением к этим двум инициативам, подытожил собеседник «360».