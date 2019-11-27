  • Помощник Путина допустил запрет движения грузовиков по МКАД в 2021 году

    27 ноября 2019, 18:26

    Дарья Бунякова

    После запуска ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороги) водителям грузовиков могут закрыть проезд по МКАД. Об этом сообщил помощник президента России Игорь Левитин.
    Помощник Путина допустил запрет движения грузовиков по МКАД в 2021 году

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    «Когда ее (ЦКАД — при. ред.) введут в 2021 году, то, скорее всего, полностью отменят движение грузовиков по МКАД», — сказал Левитин газете «Коммерсант» во время автопробега перед открытием трассы М11.

    Строительство ЦКАД началось в 2014 году и сроки завершения работ неоднократно переносились. Летом 2019 года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что дорогу достроят в середине 2021 года.

    Трассу в 520 километров решили сделать, чтобы разгрузить другие федеральные магистрали. Ожидается, что три из пяти участков ЦКАД откроют уже в 2020 году.

    При этом координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко сказал РБК, что запуск трассы не поможет сократить число грузовиков в Москве.

    «Транзитным грузовикам нет смысла соваться на МКАД ни в дневные пробки, ни в ночные. Поэтому значительная часть транзитных грузовиков уже сейчас уходит на бетонку», — пояснил он.

    Сейчас грузовики, которые весят более 12 тонн, не могут проезжать по МКАД с 06:00 до 22:00. Движение разрешено только для водителей, получивших заранее специальный пропуск.