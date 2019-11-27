Помощник Путина допустил запрет движения грузовиков по МКАД в 2021 году

После запуска ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороги) водителям грузовиков могут закрыть проезд по МКАД. Об этом сообщил помощник президента России Игорь Левитин.

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«Когда ее (ЦКАД — при. ред.) введут в 2021 году, то, скорее всего, полностью отменят движение грузовиков по МКАД», — сказал Левитин газете «Коммерсант» во время автопробега перед открытием трассы М11.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году и сроки завершения работ неоднократно переносились. Летом 2019 года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что дорогу достроят в середине 2021 года.

Трассу в 520 километров решили сделать, чтобы разгрузить другие федеральные магистрали. Ожидается, что три из пяти участков ЦКАД откроют уже в 2020 году.

При этом координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко сказал РБК, что запуск трассы не поможет сократить число грузовиков в Москве.

«Транзитным грузовикам нет смысла соваться на МКАД ни в дневные пробки, ни в ночные. Поэтому значительная часть транзитных грузовиков уже сейчас уходит на бетонку», — пояснил он.

Сейчас грузовики, которые весят более 12 тонн, не могут проезжать по МКАД с 06:00 до 22:00. Движение разрешено только для водителей, получивших заранее специальный пропуск.