Патриарх Кирилл призвал верующих помолиться о погибших в ДТП

В свою молитву глава Русской православной Церкви включил прошения о здоровье и исцелении всех, кто получил ранения в автомобильных авариях. После этого он провел заупокойное богослужение в память о жертвах ДТП. В ходе литии Патриарх призвал верующих помолиться о погибших.

Он отметил, что каждый год число людей, получающих смертельные травмы на транспорте растет.

«Среди них есть и священнослужители, и монашествующие, большое количество верующих людей, быть может, и неверующих, но крещеных, члены нашей Церкви и те, кто вне нашей Церкви, — которые погибают в этих обстоятельствах, и о которых, несомненно, нужно молиться», — сказал Патриарх.

Он призвал всех к общей молитве и попросил вспомнить родных и близких, которые таким образом закончили свой жизненный путь.

Департамент транспорта Москвы в День памяти жертв автомобильных аварий сообщил, что в российской столице с начала 2020 года погибли 297 человек. В ведомстве отметили, что несмотря на ежегодное снижение этого показателя, он все еще остается высоким.