«Поменялись точки входа»: отмены рейсов из Европы в Россию объяснили

После отказа западных авиакомпаний летать над Белоруссией в Россию они могут попасть двумя путями: через воздушное пространство Украины или Прибалтики. Но новые трассы, а главное, точки входа в Россию нужно согласовать. Об этом в беседе с «360» заявил исполнительный директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.

Он пояснил, что на согласование новых маршрутов потребуется время. Если в этом вопросе не будет никакой политики, то это может занять несколько дней.

«Если европейские компании не смогут летать в Россию через Белоруссию, то им нужно брать или южнее через Украину, либо севернее через Прибалтику. Меняются точки входа. Нужно время, чтобы вот эти маршруты согласовать, чтобы российские власти знали, где иностранные самолеты будут заходить», — рассказал Максим Пядушкин.

При этом он отметил, что новые воздушные пути станут длиннее, что скажется на стоимости авиабилетов. Для облета самолеты будут тратить больше топлива.

«Сейчас у нас международное авиасообщение настолько мизерное, что большого эффекта это не будет иметь. В Россию летают не из большого количества стран самолеты. Новые маршруты согласуют довольно быстро. Не думаю, что это затянется на недели или месяцы. Вопрос каких-то дней», — подчеркнул он.

В минувшую среду вылетевший из Парижа самолет авиакомпании Air France не смог попасть в Москву. В последний момент вылет отменили. Сегодня стало известно, что разрешение на прилет не получила авиакомпания Austrian Airlines для своего борта из Вены.

Западные авиакомпании начали массово отказываться от полетов над Белоруссией после посадки самолета компании Ryanair в аэропорту Минска. Экипажу борта, летевшего из Афин в Вильнюс, диспетчер сообщил о заложенном взрывном устройстве и посоветовал пойти на посадку в аэропорту столицы Белоруссии.

После повторного досмотра пассажиров сотрудники спецслужб задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который проходит по ряду уголовных дел. Также правоохранители забрали россиянку Софию Сапегу. Девушку обвинили в совершении противоправных действий в Белоруссии.

Посадку самолета в Минске лидеры стран Европы назвали принудительной, потребовали запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Евросоюза и рекомендовали своим перевозчикам не пересекать границ республики.