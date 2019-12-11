Все поезда на МЦД за год поменяют на новые «Иволги»

Мэр отметил, что «Иволги» гораздо комфортнее предыдущих вариантов, хоть предыдущие составы не совсем устарели.

«Мы запустили максимальное количество „Иволг“, которые были изготовлены», — сообщил Собянин.

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При этом глава города указал, что в связи с запросом московских пассажиров планируется заменить подвижной состав в течение следующего года.

«Мы ощущаем реальный запрос людей. Это имиджевый проект, он дает представление, как будет дальше развиваться пригородное железнодорожное движение, по сути дела оно превращается в городской транспорт. Поэтому приняли решение ускорить обновление», — пояснил он.

Варианты ускорения замены подвижных составов МЦД будут обсуждаться мэром и его коллегами в течение месяца.