Полуголый водитель сбил пешеходов и врезался в иномарку в Астрахани

Молодой человек за рулем Toyota Camry сбил супругов на пешеходном переходе и влетел в Hyundai Solaris, который отбросило на опору линии электропередач. Об этом «360» рассказали в пресс-службе МВД по Астраханской области.

По предварительным данным, ДТП случилось около 10:00 по местному времени (09:00 по Москве) на Адмиралтейской улице. За рулем Toyota Camry сидел 26-летний молодой человек. Водитель двигался со стороны улицы Куйбышева и наехал на двух человек, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Также он врезался в Hyundai Solaris, который от удара отбросило на опору линии электропередач.

Пешеходы — 38-летняя женщина и ее 44-летний супруг — получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали. Также в больницу попал 70-летний мужчина — водитель Hyundai Solaris, его уже отпустили домой.

«Предполагаемый виновник аварии имел признаки алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, оказал сопротивление прибывшим полицейским, в связи с чем было применено спецсредство — наручники», — сообщили в МВД.

Водитель Toyota Camry отказался проходить медицинский осмотр.

«По факту нарушений правил дорожного движения, повлекших причинение вреда здоровью людей, отдельным батальоном ДПС ГИБДД России по городу Астрахань проводится административное расследование», — добавили в ведомстве.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Женщина-пешеход получила перелом левой голени, сообщил «360» источник. А у ее мужа — закрытые черепно-мозговые травмы (ЗЧМТ) и перелом костей таза.

Telegram-канал «ЯП-События» опубликовал фотографию предполагаемого виновника аварии. По неизвестным причинам мужчина стоял без штанов.

По данным Telegram-канала Baza, это сын местного депутата Артем Леванов. Он якобы пытался подраться с полицейскими.