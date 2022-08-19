Получение прав на квадроциклы захотели упростить

Туристам захотели облегчить процедуру получения прав на управление квадроциклами и снегоходами. Рассмотреть такую возможность поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Проработать вопрос упрощения получения документов предстоит профильным министерствам и ведомствам. Сейчас для управления квадроциклом или снегоходом с объемом двигателя более 50 кубических сантиметров нужно получить права тракториста-машиниста категории А1. При этом подобная техника часто используется в туристических целях. В некоторых регионах добраться до интересных мест можно только на квадроцикле или снегоходе.

«Многие туристы не обладают документами для управления этой техникой. При этом такое направление туризма достаточно развито в мире. Необходимость получения прав является сдерживающим фактором ее развития», — привели «Известия» слова представителя туротрасли Камчатки Александра Мороза.

За езду на снегоходах и квадроциклах без прав штрафуют на сумму от 500 до 1000 рублей. Мороз попросил Мишустина упросить процедуру выдачи документов. Если инициативу одобрят, что участникам туристических групп станет проще получить права.