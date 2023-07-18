18 июля 2023, 10:30
Полтысячи остановок нового типа установили в Москве за полгода
Мэр Москвы Собянин: более 550 остановок нового типа установили в столице за полгода
В Москве за полгода установили более 550 остановочных павильонов нового типа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
По его словам, все павильоны оборудовали зарядными станциями, камерами видеонаблюдения, а также электронными информационными табло.
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Собянин добавил, что современные остановки сделали из нержавеющей стали и алюминия. Кроме этого, рабочие соорудили большие крыши, которые защитят пассажиров в непогоду. Также их оснастили системой освещения.
Всего в этом году в Москве поставят 1,3 тысячи павильонов. Их изготовят на заводе СВАРЗ в Сокольниках.
Ранее на официальном сайте мэра столицы сообщили о возможности оплаты проезда картой «Тройка» с помощью функции «Кошелек» еще на трех станциях Павелецкого направления МЖД.
Автобусы
Сергей Собянин
Москва 2023
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