Транспорт 18 июля 2023, 10:30 Полтысячи остановок нового типа установили в Москве за полгода Мэр Москвы Собянин: более 550 остановок нового типа установили в столице за полгода Telegram мэра Москвы Сергея Собянина

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В Москве за полгода установили более 550 остановочных павильонов нового типа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, все павильоны оборудовали зарядными станциями, камерами видеонаблюдения, а также электронными информационными табло.

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Собянин добавил, что современные остановки сделали из нержавеющей стали и алюминия. Кроме этого, рабочие соорудили большие крыши, которые защитят пассажиров в непогоду. Также их оснастили системой освещения.

Всего в этом году в Москве поставят 1,3 тысячи павильонов. Их изготовят на заводе СВАРЗ в Сокольниках.

Ранее на официальном сайте мэра столицы сообщили о возможности оплаты проезда картой «Тройка» с помощью функции «Кошелек» еще на трех станциях Павелецкого направления МЖД.