Полтора десятка рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах

На вечер воскресенье больше всего изменений в расписании пришлось на аэропорт Домодедово, где отменили пять рейсов и два задержали. Тем временем в Шереметьево отменили полет четырех самолетов и один перенесли на другое время.

Еще внесены изменения в расписание аэропорта Внуково, где два рейса отменили и один задержали. Информация об этом появилась у сервиса «Яндекс.Расписания». О причинах изменений не сообщается.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, какие правила надо соблюдать россиянам по возвращении из-за границы. Как выяснилось, прилетевшим из-за границы нужно соблюдать самоизоляцию по месту жительства до получения отрицательных результатов теста на коронавирус.

Процедура эта занимает по меньшей мере несколько суток. Чтобы избежать разного рода трудностей, специалисты советуют путешественникам делать тест на коронавирус сразу после прибытия — в аэропорту. Но услуга эта стоит денег. Анализ можно сдать в Шереметьево, Домодедово и во Внуково. Если не отправить результаты теста в указанные сроки, то можно попасть под серьезный штраф.